ФК «Сочи» представил новых игроков

В сочинском Художественном музее состоялась презентация новых игроков футбольного клуба «Сочи», пополнивших состав команды в зимнее межсезонье. Мероприятие прошло в формате пресс-конференции с участием футболистов и главного тренера Роберто Морено, сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Фото: Телеграм-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи

На встрече с фанатами и воспитанниками академии клуба были представлены новички: Максим Кайнов, Сергей Терехов, Набиль Абердин, Роман Пасевич и Лазарь Стойсавлевич. Каждый из игроков поделился своими впечатлениями о переходе в клуб и готовностью к предстоящим матчам. В завершение мероприятия состоялись фото- и автограф-сессии, где болельщики смогли пообщаться с новыми членами команды.

Первая официальная игра 2025 года для ФК «Сочи» запланирована на 3 марта на стадионе «Фишт», где команда встретится с саратовским «Соколом».

Мария Удовик