ВСУ признали потери при ударе по полигону в Днепропетровской области

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый сообщил о «трагедии на полигоне», в результате которого есть погибшие. Минобороны России 1 марта сообщало, что расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. По оценке российского ведомства, погибло до 150 человек.

Господин Драпатый число погибших не привел, но пообещал наказать причастных. Он рассказал, что назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы «виновные были названы и не смогли отмазаться». «Каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами»,— написал он в Telegram.

Депутат Марьяна Безуглая написала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что удар был нанесен во время построения военнослужащих. Украинская служба «Би-би-си» передает, что могли погибнуть десятки человек. Село Черкасское находится на расстоянии более 100 км от линии фронта.