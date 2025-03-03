Право адвокатов копировать материалы дела с помощью техсредств хотят узаконить

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Олег Леонов сегодня, 3 марта, внесли в нижнюю палату законопроект, который гарантирует адвокатам право на использование технических средств для снятия копий материалов дела.

Парламентарии предлагают изменить Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), текущая редакция которого, по их мнению, «допускает двоякое толкование прав участников процесса в части ознакомления с документами материалов дела, касающихся проводимых следственных действий». Как указано в пояснительной записке к законопроекту, возможность ознакомления адвокатов с материалами дела и изготовление копий с использованием технических средств, касающееся свидетеля, подозреваемого или обвиняемого, «полностью соответствует не только конституционным правам граждан, но и современным техническим достижениям».

Кроме того, поправки позволят избежать ситуаций, когда работа защитников усложняется из-за требования следователей и дознавателей переписывать необходимые материалы от руки. «Переход на электронный документооборот в уголовном процессе — это не такая уж отдаленная перспектива»,— отмечают депутаты.

Ранее, 26 февраля, Сардана Авксентьева внесла в Думу еще один проект, предполагающий внесение поправок в УПК. Речь в нем идет о законодательном закреплении аудиозаписи судебного заседания как обязательной, равнозначной и неотъемлемой части протокола.

Божена Иванова