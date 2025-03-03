Глава СКР заинтересовался информацией об отсутствии школ в одном из микрорайонов Оренбурга

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки и установленных обстоятельствах по информации о нарушении прав учащихся в Оренбурге. Об этом сообщает следственный комитет России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, более 15 лет на территории одного из микрорайонов Оренбурга находилось недостроенное здание школы. Впоследствии его снесли. Другие образовательные учреждения отсутствуют, новые не строят. В результате «более тысячи детей вынуждены посещать учебные заведения, расположенные на значительном расстоянии от их места жительства». Родители многократно обращались в компетентные органы, но результатов это не принесло.

В СУ СК России по Оренбургской области по данному факту проводилась процессуальная проверка.

Руфия Кутляева