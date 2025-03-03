В Самаре около 100 домов остались без тепла из-за утечки на трубопроводе

Утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 500 мм стала причиной проблем с горячей водой и отоплением в ряде домов в Ленинском районе Самары. Информация о происшествии на Волжском проспекте, 10, поступило на пульт оперативных служб в 11:55 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На время проведения работ без теплоснабжения остаются потребители 95 многоквартирных жилых домов, 6 социально-значимых объектов»,— говорится в сообщении.

Возобновить подачу тепла в дома потребителей планируется ориентировочно в понедельник к полуночи.

Георгий Портнов