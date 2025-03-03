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Житель Кисловодска задержан при попытке сбыть более 5,6 кг прегабалина

В Кисловодске 31-летний мужчина под псевдонимом «Добрыня Никитич» фасовал для закладок 5,6 кг сильнодействующего вещества прегабалина. Материалы дела собраны и переданы в суд, сообщают в краевом главке МВД.

Фото: МВД по Ставропольскому краю

Фото: МВД по Ставропольскому краю

«В 2024 году ранее судимый мужчина в поисках заработка через мессенджер вступил в сговор с сообщником. Обвиняемый получал сильнодействующее вещество, фасовал по капсулам и делал закладки в районе горы Кольцо и других местах в Кисловодске»,— рассказали в полиции.

В квартире подозреваемого нашли 5,6 кг сильнодействующего вещества прегабалина, включая уже расфасованные 10 тыс. капсул. Кроме того, обнаружены электронные весы, ручной капсулятор и другие приспособления для фасовки, а также смартфон с координатами тайников.

Николай Аксенов

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