Житель Кисловодска задержан при попытке сбыть более 5,6 кг прегабалина

В Кисловодске 31-летний мужчина под псевдонимом «Добрыня Никитич» фасовал для закладок 5,6 кг сильнодействующего вещества прегабалина. Материалы дела собраны и переданы в суд, сообщают в краевом главке МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД по Ставропольскому краю Фото: МВД по Ставропольскому краю

«В 2024 году ранее судимый мужчина в поисках заработка через мессенджер вступил в сговор с сообщником. Обвиняемый получал сильнодействующее вещество, фасовал по капсулам и делал закладки в районе горы Кольцо и других местах в Кисловодске»,— рассказали в полиции.

В квартире подозреваемого нашли 5,6 кг сильнодействующего вещества прегабалина, включая уже расфасованные 10 тыс. капсул. Кроме того, обнаружены электронные весы, ручной капсулятор и другие приспособления для фасовки, а также смартфон с координатами тайников.

Николай Аксенов