Детсад на 240 мест открыли в селе Большая Ельня Кстовского округа

В селе Большая Ельня Кстовского округа 3 марта 2025 года открыли детский сад «Бригантина», рассчитанный на 240 воспитанников в 12 группах. Здание начали стоить в 2023 году, на это выделили около 310 млн руб., сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

В трехэтажном здании есть музыкальный и спортивный залы, а также кабинет робототехники. Одна из особенностей учреждения — возможность обучать детей с ограниченными возможностями здоровья. В штате будут педагог-дефектолог и логопед.

Пока в новый детсад принимают только воспитанников в возрасте от трех до семи лет, ясельные группы появятся к началу учебного года.

Галина Шамберина