Необходимый ресурс

Российский учебник «Управление бизнес-экосистемами», подготовленный в основе коллективом авторов РЭУ им. Г. В. Плеханова, был выпущен в специальном переиздании в Индонезии в ведущем академическом издательстве UMSIDA Press. Это крупнейшее университетское издательство Юго-Восточной Азии, выпускающее научную литературу, обеспечивая научную поддержку образовательных программ и исследовательских проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский учебник «Управление бизнес-экосистемами»

Фото: UMSIDA Press Российский учебник «Управление бизнес-экосистемами»

Фото: UMSIDA Press

Данный монографический учебник уже поступил в более чем 50 университетов и научных центров Индонезии, был разослан во все посольства, аккредитованные в Джакарте, а также во все ведущие библиотеки мира.

Индонезия — четвертое по численности населения государство мира, где проживает 277 млн человек. В сфере образования страна занимает лидирующие позиции в различных сферах, обеспечивая подготовку более 9 млн студентов в более чем 4500 университетах. В международный рейтинг «Три миссии университета» вошли десять индонезийских вузов, что обеспечивает рост академического уровня страны. Кроме того, Индонезия — одна из самых быстрорастущих цифровых экономик мира. По прогнозам, к 2025 году объем цифровой экономики страны достигнет 150 млрд долларов США, что составит около 10% ВВП. Здесь активно развиваются электронная коммерция, финансовые технологии и цифровые платформы. Такие города, как Джакарта, Макасар и Баньюванги, были выбраны для реализации программы умных городов АСЕАН. Все это делает управление бизнес-экосистемами актуальной для Индонезии темой, и учебник, подготовленный по инициативе НШ «Теория и технологии управления» РЭУ, оказался востребованным именно в этот период.

В адрес ректора РЭУ им. Г. В. Плеханова Лобанова И. В. поступило официальное письмо от ректора университета UMSIDA, доктора Хидаятуллоха, в котором выражена благодарность за вклад в развитие современной экономической науки. В документе отмечается, что в условиях стремительных экономических изменений учебник стал необходимым ресурсом для изучения современных моделей экосистемного бизнеса. В университете UMSIDA обучаются до 15 тыс. человек, включая студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры, представляющих такие факультеты, как экономика, инженерия, право, медицина, психология и исламские исследования. Университет активно развивает международное сотрудничество, проводит академический обмен и современные исследования, ориентированные на цифровую трансформацию и устойчивое развитие.

«Эта публикация представляет собой уникальный анализ и систематизацию новых идей, демонстрируя глубокую информативность авторов в научной дискуссии. Учебник обеспечивает развитие компетенций и навыков, необходимых для подготовки экономистов и менеджеров нового поколения»,— говорится в письме.

Издание представляет собой уникальный анализ и систематизацию оригинальных идей, отражая глубокую вовлеченность авторов в современную научную дискуссию. Этот труд появился в ключевой момент, когда в условиях высоких экономических изменений происходит переосмысление основ экономической науки и обсуждаются новые концепции будущего развития. Учебник не только освещает актуальные направления экономической мысли, но и способствует формированию навыков, необходимых для подготовки нового поколения экономистов и управленцев. Более 300 страниц детального анализа, разбора кейсов, прогнозов развития экосистемной экономики — все это делает учебник ценным не только для студентов и ученых, но и для действующих предпринимателей, экономистов и менеджеров.

Публикация учебника в Индонезии стала значимым событием для российской науки и международного академического сообщества. Она подтверждает высокий уровень российских исследований в области экосистемного управления, отражает глобальный интерес к бизнес-экосистемам как новым моделям экономического развития и расширяет научное сотрудничество России и Юго-Восточной Азии.

Анатолий Кривов