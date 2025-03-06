Неудачная беседа на деловую тему — не только бессмысленная трата времени. У безрезультатно встречавшихся остается нечто вроде похмелья: разочарование, скверное самочувствие, ощущение отстраненности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Более 90% сотрудников, опрошенных Университетом Северной Каролины в городе Шарлотте, заявили, что иногда испытывают подобное «деловое похмелье». Более половины заявили, что «деловое похмелье» вредит их общей производительности.

«Беда в том, что, когда непродуктивная встреча заканчивается, она не заканчивается. Она остается с нами и продолжает влиять на нашу эффективность»,— объясняет Стивен Рогельберг, профессор менеджмента в Университете Северной Каролины в Шарлотте и ведущий автор работы.

Хуже того, исследование показало, что безрезультатные встречи влияют не только на ее участников, но могут распространять негатив и по всему производственному коллективу. Участники безрезультатной встречи склонны выплескивать свое разочарование на коллег в процессе ежедневного производственного общения. Оно получило название «совместное размышление». Подобная пролиферация негативных эмоций дополнительно вредит общей атмосфере в коллективе и еще сильнее усугубляет проблемы с производительностью.

Факторы, которые ведут к тому, что встреча становится неэффективной или безрезультатной:

малозначительные обсуждения деталей, которые можно было бы провести онлайн или по электронной почте;

невнятно составленная повестка;

неактуальная тема;

плохая организация встречи, некомпетентная модерация, затягивание переговоров;

отсутствие четкого решения по результатам встречи.

Рогельберг предлагает несколько стратегий для улучшения качества деловой встречи и, соответственно, уменьшения «похмельного синдрома»:

сделать список участников максимально коротким;

договориться с главным спикером, чтобы его речь была лаконичной: чем дольше он говорит, тем ниже эффект от встречи;

предлагать участникам встречи не темы, а вопросы, на которые нужно дать четкие ответы;

заканчивать встречу, как только ответы даны или стало ясно, что их не будет.

Рогельберг уверен, что, если вопросы сформулировать не удается, это значит, что встреча не нужна. А если ненужная безрезультатная встреча все-таки состоялась, то, чтобы не мучиться «деловым похмельем», нужно стараться не выплескивать эмоции на коллег, а вести с ними проблемно ориентированные разговоры по вопросам, которые не удалось решить или даже сформулировать на неудачной встрече.

«Обсуждение с коллегой того, как справиться с ситуацией в будущем, восприятие его мыслей, совместное участие в осмыслении проблемы, рассмотрение ее с разных точек зрения — такие разговоры повышают коммуникативные и управленческие навыки и личную стрессовую устойчивость, помогают справиться с “деловым похмельем”»,— заключает Рогельберг.

По материалам CBS

Ольга Грибова