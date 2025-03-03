Трудовая инспекция проверяет обстоятельства смерти доцента ПГМУ имени Вагнера

Государственная инспекция труда (ГИТ) организует расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с доцентом кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера». Об этом сообщает пресс-служба ГИТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Как сообщили ГИТ представители вуза, утром 3 марта в кабинете административного корпуса работник в ходе беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Прибывшие медики скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь работника не смогли.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин происшествия. В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности с режимом труда и отдыха, а также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы с причинами смерти работника. При установлении нарушения требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера»,— заявил замруководителя ГИТ Павел Бахтагареев.

ОБНОВЛЕНО: Скончавшимся сегодня в Пермском медуниверситете оказался Сергей Денисов, сообщили «Ъ-Прикамье» в вузе. Согласно открытым данным, господин Денисов являлся кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры факультетской хирургии № 2 с курсом гематологии и трансфузиологии. Университет в ближайшее время разместит у себя некролог.