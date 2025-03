Новый бальнеологический курорт

Ученые четырех российских научных центров провели комплексный анализ качества подземных минеральных вод Бирагзангского месторождения в Алагирском районе Северной Осетии. Результаты годового мониторинга подтвердили стабильность химического состава и безопасность добычи высокотермальных лечебно-столовых вод в объеме 120 кубометров в сутки, что создает научную основу для развития в регионе нового производства и оздоровительного туризма.

Разработанная учеными система контроля позволяет в реальном времени отслеживать состояние подземных вод и прогнозировать их поведение при промышленной эксплуатации. Регулярные замеры и анализы гарантируют сохранение целебных свойств воды при ее добыче, что особенно важно для развития бальнеологии в регионе. Термальные воды Бирагзангского месторождения уже применяются для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, а их промышленное освоение создаст новые рабочие места и повысит туристическую привлекательность Северной Осетии.

Исследование выполнено учеными из Московского политеха, Северо-Кавказского горно-металлургического института, Комплексного научно-исследовательского института РАН имени Ибрагимова и Государственного морского университета имени адмирала Ушакова. Результаты работы опубликованы в журнале первого квартиля Scopus «Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan» в 2024 году. Исследование проведено при поддержке гранта Российского научного фонда.

На участке, расположенном в селении Верхний Бирагзанг, с 2012 года ведутся систематические исследования термальных вод. В 2012–2013 годах здесь была пробурена скважина №1 глубиной 2370 м, которая вскрыла водоносный комплекс нижнемеловых отложений.

«Проведенные исследования показали, что добываемая вода имеет стабильный химический состав и относится к категории высокотермальных лечебно-столовых слабоминерализованных гидрокарбонатных натриевых вод. Температура воды на выходе составляет 53 градуса Цельсия, что делает ее перспективной как для промышленного разлива, так и для бальнеологического применения»,— отмечает один из авторов исследования, профессор Московского политеха, доктор технических наук Роман Клюев.

В ходе работы ученые провели годовой цикл наблюдений — с июня 2016-го по июль 2017 года. За это время они исследовали режим подземных вод при постоянном водоотборе 1,74 л в секунду, что позволило охватить все сезоны календарного года и получить достоверные данные о запасах воды на участке.

Особое внимание исследователи уделили вопросам защищенности подземных вод от загрязнения. Значительная глубина формирования минеральных вод и наличие цементации затрубного пространства скважины от поверхности земли до глубины 50 м препятствуют проникновению загрязняющих веществ в целевой водоносный горизонт.

С 2018 года на территории месторождения функционирует бассейн размером 20х30 м и глубиной 1,5 м, куда круглосуточно подается вода из скважины. Этот объект уже стал популярным местом отдыха местных жителей и туристов, принимающих горячие ванны.

Химический анализ воды, проведенный в 2018–2019 годах, показал стабильность ее состава. В воде содержатся важные для организма микроэлементы: натрий (248–302,9 мг/дм3), калий (1,5–3,2 мг/дм3), магний (0,04–0,061 мг/дм3), кальций (0,7–2 мг/дм3). Общая минерализация составляет 0,9–1,1 г/дм. По оценкам медиков, такой состав способствует профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и нормализации обменных процессов в организме.

