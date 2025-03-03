В текущем году к мобильному интернету планируют подключить 58 сел и деревень Оренбуржья

В 2025 году 58 малочисленных населенных пунктов Оренбургской области подключат к мобильному интернету в приоритетном порядке. Деревни и села выбрали по результатам голосования. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, больше всего голосов жители Оренбуржья отдали за село Ибряево в Северном районе (741 голос), село Георгиевка в Александровском районе (640), село Лекаревка в Алексеевском районе (587 голосов), село Новобелогорка в Сорочинском муниципальном округе (443) и село Уральск в Гайском муниципальном округе (391).

Планируется, что до конца текущего года в 58 населенных пунктах «установят базовые станции связи стандарта 2G/4G». У местных жителей появится стабильная мобильная связь и интернет. Подключение к мобильному интернету проводится в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Цифровая экономика».

Руфия Кутляева