В самарской Третьяковке заработала арт-резиденция по созданию проектов

Арт-резиденция «Художник +» начала работу на площадке самарского филиала Государственной Третьяковской галереи. Ее участники, художники и люди из других сфер, совместными усилиями создают новые проекты, арт-объекты и программы. Об этом сообщают представители филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас на площадке самарской Третьяковки на Фабрике-кухне работают художники Зульфия Илькаева из Набережных Челнов и Филипп Крикунов из Новосибирска. Они создадут свой проект с местными гидом-экскурсоводом Олегом Загайновым и режиссером-постановщиком и музыкантом Александром Бузулукским.

Кроме того, в четверг, 6 марта, в 19:00 (MSK+1) Филипп Крикунов проведет творческую встречу с гостями филиала. В этом же формате с публикой пообщается Зульфия Илькаева в воскресенье, 9 марта, в 19:00. Она же проведет встречу на культурной площадка на воде «Дебаркадер-30» в Набережных Челнах 12 марта в это же время. Темой беседы станет самоорганизация и способы работы с городскими сообществами.

14 марта в 19:00 Филипп Крикунов покажет и обсудит с гостями самарской площадки видеоработы художников, снятые на Камчатке и Командорских островах. А 16 марта в 18:00 и 19:30 авторы презентуют свои художественные исследования по итогам работы арт-резиденции.

Зульфия Илькаева является куратором культурного центра «Дебаркадер-30». Филипп Крикунов —основатель проекта Museum of modern art Kamchatka и арт-резиденции «Лень».

Георгий Портнов