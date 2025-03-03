Руководство ГУ пожарной охраны МЧС России высоко оценило работу специальной пожарно-спасательной части №14 по охране Нововоронежской АЭС

27 февраля 2025 года заместитель начальника Главного управления пожарной охраны — начальник специального управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин вместе с руководителями 51 спецподразделения из разных регионов России с рабочим визитом посетил нововоронежский филиал Аварийно-технического центра Росатома (АТЦ Росатома) и специальный отдел №14 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», осуществляющий пожарную охрану Нововоронежской атомной станции.



Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

Визит состоялся в рамках учебно-методического сбора начальников специальных управлений федеральной противопожарной службы МЧС России. Сборы проходят раз в два года. В этом году местом их проведения стала Воронежская область.

Цель сборов — совершенствование деятельности специальных подразделений федеральной противопожарной службы по охране особо важных и режимных организаций.

Сотрудники нововоронежского филиала АТЦ Росатома показали, как организована работа формирования при разборе завалов, проведении радиационной разведки, как осуществляется дезактивация оборудования, санитарная обработка персонала. Были продемонстрированы современные образцы средств индивидуальной защиты и техники. Особое внимание делегации вызвали полигон роботехники с роботами-манипуляторами и водолазный полигон по отработке тренировочных спусков под воду.

В специальной пожарно-спасательной части №14, которая в 2016 и 2017 годах была признана лучшей в России, Владимир Дежкин оценил парк высокотехнологичной пожарной техники и мастерство газодымозащитников, которые в 2024 году cтали «Лучшим звеном газодымозащитной службы» Воронежской области. На уникальном учебном тренажере спасатели отработали тушение пожара на электрооборудовании, находящемся под напряжением. Почетному гостю показали и инновационный учебный класс подготовки пожарных специального отдела № 14 по охране НВАЭС.

«Мы приехали в Нововоронеж, чтобы показать одно из лучших подразделений специальной пожарной охраны страны, чтобы руководители спецподразделений видели к чему надо стремиться. Я не первый раз уже в этом подразделении, неоднократно данная часть становилась лучшей в стране, и по оснащению, и по подготовке, все на самом высоком уровне», - отметил заместитель начальника Главного управления пожарной охраны — начальник специального управления МЧС России Владимир Дежкин.