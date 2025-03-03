На Дону количество абортов уменьшилось на 13%

В Ростовской области число отказов от абортов выросло на 13,4% в 2024 году и составило более 700 случаев. Для сравнения: в 2023 году более 600 женщин отказались от прерывания беременности, сообщает РБК Ростов со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В прошлом году в регионе зафиксировано 5,4 аборта на тысячу женщин фертильного возраста до 12 недель беременности, тогда как в 2023 году этот показатель был выше около 6,8 случаев. В целом по России количество абортов за последние десять лет снизилось почти в 4 раза.

В ведомстве пояснили, что уменьшение числа абортов связано с профилактическими мерами: в женских консультациях внедрены речевые модули, которые направлены направленные на формирование правильного репродуктивного выбора среди женщин.

«Введено мотивационное анкетирование для тех, кто обращается за прерыванием беременности, с последующим направлением в социальную поддержку»,— сообщили в минздраве.

Снежана Стодольская