Спасатели работали на серьезном ДТП на трассе Тольятти — Ягодное
Сегодня, 3 марта спасатели Тольятти проводили работы в Ставропольском районе на трассе Тольятти — Ягодное. Около ЖК «Ладья Благополучия» водитель легкового автомобиля совершил наезд на световую опору.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщили в областной ПСС, кузов автомобиля получил значительные повреждения, а водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне.
Используя гидравлические кусачки и разжим, спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи. В 08:35 (MSK+1) спасательные работы на месте происшествия были окончены.