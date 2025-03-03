Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спасатели работали на серьезном ДТП на трассе Тольятти — Ягодное

Сегодня, 3 марта спасатели Тольятти проводили работы в Ставропольском районе на трассе Тольятти — Ягодное. Около ЖК «Ладья Благополучия» водитель легкового автомобиля совершил наезд на световую опору.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в областной ПСС, кузов автомобиля получил значительные повреждения, а водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне.

Используя гидравлические кусачки и разжим, спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи. В 08:35 (MSK+1) спасательные работы на месте происшествия были окончены.

Алексей Алексеев