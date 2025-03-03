«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Рынок отреагировал на комментарии американского президента Дональда Трампа о том, что вопрос создания криптовалютного резерва в США будет обсуждаться. После этого монеты резко пошли вверх. Биткойн в моменте подрос на 10%, Ethereum — на 13%. Трамп назвал еще три криптовалюты: Ripple, Solana и Cardano. Некоторые из них подскочили на 20%. Но сейчас наблюдается консолидация, коррекция, биткойн стоит $92,4 тыс. Инвесторы задаются вопросом: из каких источников будет финансироваться данный фонд? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: В фонд сначала могут быть аккумулированы те криптовалюты, которые в последние годы американские власти конфисковали по различным делам. Там их достаточно много, и таким образом будет сформирован фонд. Для того чтобы получился реальный приток на криптовалютный рынок, чтобы покупать монеты в фонд, нужны определенные средства, финансирование. Есть несколько вариантов. Естественно, это бюджетное финансирование. Но при дефиците, который сейчас существует, при долге в $36 трлн очень сложно предположить, что какие-то значимые средства найдутся для того, чтобы формировать этот криптофонд, создавать новый приток ликвидности на рынок. Для того чтобы двигать рынок вверх, если вы хотите поднять биткойн на 2%, необходимо $5-10 млрд в неделю. Правительство должно сформировать некий финансовый поток из бюджета для того, чтобы постоянно покупать биткойны. Это необходимо по идеологии данного фонда. Иначе, зачем его формировать, если цена не будет подниматься? Средств таких у американцев в бюджете нет. Найти их очень сложно. И второй вариант, на который надеется большинство игроков, — может подключиться американский Центробанк.

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