В Самарской области под лед провалился автомобиль

Вчера, 2 марта спасатели подразделения «Красная Глинка» проводили работы в Ставропольском районе в русле реки Волга. В затоне Ширчик, при попытке переправиться на остров Ширяевский, провалился под лед легковой автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщили в областной ПСС, в салоне автомобиля находились четыре человека, двое из них дети. Для оказания помощи от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север».

Пострадавших приняли на борт судна и доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь не потребовалась. В 16:30 (MSK+1) работы были завершены.

Алексей Алексеев