Участия нижегородцев в акциях несистемной оппозиции не выявили в 2024 году

Показатель участия нижегородцев в публичных протестных акциях, организуемых несистемной оппозицией, в 2024 году был нулевым. Об этом говорится в отчете министерства внутренней политики Нижегородской области о деятельности ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно отчету, его удалось достичь, в том числе «за счет системной проактивной разъяснительной работы с представителями разных сообществ, их вовлечению в позитивную повестку».

Сотрудники министерства также продолжали мониторинг общественно-политической ситуации в Нижнем Новгороде «в связи с протестной активностью групп граждан, недовольных проведением СВО, градостроительной политикой администрации города, а также деятельности в регионе представителей сообществ «обманутых дольщиков», экологов и т.п.».

Министерство неоднократно готовило «значительные по объему» справки по итогам ежедневного мониторинга активности участников регионального политического процесса. Среди них справки с рекомендациями по выстраиванию системы отношений с местными отделениями партий и движений.

Еженедельно проводили свод информации по важнейшим информповодам для пресс-службы губернатора и аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Регулярно министерство взаимодействовало с руководителями нижегородских региональных отделений (НРО) партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – за правду», «Партия пенсионеров за справедливость», «Новые люди») и «Единая Россия».

Продолжились консультации с региональными лидерами системной партийной оппозиции (КПРФ, ЛДПР) и других партий «по выявлению возможных очагов социальной напряженности».

В рабочем порядке взаимодействовали с отделением движения «Народный Фронт «За Россию». Помимо этого, вместе с Российским обществом «Знание» провели значительную работу по «продвижению в регионе позитивной общественно-политической повестки». Всего прошла 601 лекция, охватившая 21,2 тыс. человек. К ним привлекали пул региональных экспертов и лидеров общественного мнения.

Галина Шамберина