Дело экс-управляющего столовыми «Военторг-Востока» передали в суд

В Железнодорожный районный суд Хабаровска направили для рассмотрения уголовное дело в отношении бывшего управляющего столовыми АО «Военторг-Восток» Рамазана Саидова. Его обвиняют в хищении средств в особо крупном размере при выполнении госконтракта (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил военный главк Следственного комитета России.

Следствие установило, что Минобороны в 2023 году заключило контракт с АО «Военторг» на поставку продовольствия. Ответственным за продовольственное обеспечение учреждений назначили Рамазана Саидова. При этом в период с 2023 по 2024 год он похитил вверенное ему продовольствие на общую сумму более 8 млн руб. Украденные продукты он перепродал через торговые точки Хабаровского края.

В ходе следствия правоохранители приняли меры, чтобы фигурант в полном объеме возместил ущерб государству. Сам обвиняемый находится под арестом с сентября 2024 года.

АО «Военторг-Восток» (ранее — ОАО «Управление торговли Дальневосточного военного округа») создали в августе 2009 года. Согласно информации на сайте компании, работа ведется в 16 субъектах России, включая Хабаровскую область.

Никита Черненко