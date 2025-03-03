Утвержден проект реконструкции дороги к инфекционному центру в Ростове

В Ростове-на-Дону утвержден проект реконструкции дороги к Донскому инфекционному центру. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект касается участка длиной 2,7 км от переулка Алябьева до улицы Виталия Ходоша. После реконструкции дорога будет иметь четыре полосы движения и максимальную скорость в 60 км/ч. К 2046 году интенсивность движения на этом участке ожидается на уровне 21,3 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что проектная документация должна была быть разработана до июня 2023 года после положительного заключения государственной экспертизы.

Тат Гаспарян