Бывшего замначальника отдела управления Ростехнадзора осудили за взятки

Нижегородский райсуд приговорил бывшего замначальника Волжско-Окского управления Ростехнадзора Сергея Кулькова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 25 млн руб. за взятки по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ с запретом восемь лет занимать госдолжности. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2021–2022 годах Сергей Кульков в составе преступной группы из бывшего замглавы управления Дениса Шакирова, экс-начальника отдела Сергея Маркина, а также инспектора Сергея Девяткина получил 15,3 млн руб. от руководителей учебных центров за ускоренную аттестацию работников в области энергетики и промышленной безопасности.

Сергей Кульков полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Его судили в особом порядке. Гособвинение просило для подсудимого девять лет колонии строгого режима со штрафом 35 млн руб., защита — назначить наказание ниже низшего порога, либо условный срок или судебный штраф. В итоге суд разделил позицию прокурора.

Владимир Зубарев