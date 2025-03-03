Жительница Вольска пойдет под суд за незаконное получение выплат на ребенка

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело о незаконном получении выплат на ребенка (ч. 1 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) в отношении 34-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, суд постановил, что дочь фигурантки должна проживать с отцом. При этом подозреваемая решила незаконно получать пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. С этой целью она ввела в заблуждение Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

С 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года фигурантка получила более 151 тыс. руб. Она намеревалась получать выплаты и далее, но не смогла довести до конца преступный умысел.

Вольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Надзорное ведомство попросило суд обязать женщину возместить причиненный ущерб.

Павел Фролов