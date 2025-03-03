Главой сети 7-Eleven впервые станет иностранец

Seven & i Holdings, управляющая сетью супермаркетов 7-Eleven, готовится к смене главы компании. На место гендиректора и президента холдинга Рюичи Исаки на ближайшем заседании правления будет выдвинут Стивен Хейс Дакус, сообщает Nikkei, ссылаясь на собственные источники.

Американец Стивен Дакус сейчас занимает должность ведущего независимого директора и председателя правления. В случае назначения он станет первым в истории Seven & i гендиректором-иностранцем.

Смена гендиректора происходит на фоне попыток Seven & i отбиться от поглощения со стороны канадского холдинга Alimentation Couche-Tard. В августе тот сделал предложение о покупке оператора 7-Eleven почти за $39 млрд, но получил отказ от японского холдинга. Несмотря на это, канадская компания заявила, что продолжит добиваться согласия на сделку.

Спасти компанию от поглощения пыталась и семья Ито — потомки основателя сети магазинов Масатоси Ито. Однако на прошлой неделе стало известно, что ей не удалось привлечь необходимое финансирование для выкупа холдинга.

Кирилл Сарханянц