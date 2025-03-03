IPO китайской сети Mixue стало крупнейшим в Гонконге

Самая большая в Китае сеть заведений общественного питания, специализирующихся на продажах мороженого и бабл-ти, Mixue Ice Cream & Tea, провела первичное размещение акций в Гонконге. Компания выставила на продажу 17,06 млн своих акций и привлекла в ходе торгов 3,45 млрд гонконгских долларов ($443,6 млн). Размещение стало крупнейшим в текущем году для Гонконгской биржи.

Спрос на акции Mixue был настолько высоким, что прием заявок на покупку был закончен на день раньше, чем планировалось, а индивидуальные инвесторы взяли рекордный объем кредитов, чтобы выкупить как можно больше. В результате объем заявок на покупку акций в 5200 раз превысил предложенный лимит. В ходе торгов в Гонконге акции Mixue взлетели на 47%.

Mixue, основанная в 1997 году в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), попала в волну популярности чайных напитков, включая бабл-ти — напиток из чая, молока и фруктового сока с добавлением шариков тапиоки. К сентябрю 2024 года у сети было более 45 тыс. заведений общественного питания. Они находятся преимущественно в Китае, но компания представлена также в Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде, Австралии, Южной Кореи и Японии. По количеству заведений Mixue опережает McDonald`s и Starbucks, у которых 43,5 тыс. и 40,6 тыс. заведений соответственно.

Алена Миклашевская