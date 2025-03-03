Уралсиб запустил проект по развитию молодых ИT-специалистов

Банк Уралсиб запустил проект USB.HUB* по работе со студентами и выпускниками в сфере ИT или аналитики. Цель программы – привлечь в банк активных, готовых развиваться молодых специалистов с высоким потенциалом и предоставить им ценный опыт интенсивного развития компетенций и навыков, а также практической работы в банковском бизнесе.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Первая группа стажеров из 10 человек уже приступила к прохождению насыщенной программы. Отбор в нее был более чем серьезным – всего на участие в стажировке претендовали 2 000 кандидатов, из них отобрали 10 финалистов, которые не только показали высокий уровень владения теорией, но и достойно представили свой опыт и презентовали себя потенциальным руководителям.

В ходе пятимесячной стажировки ее участникам предстоит решать реальные бизнес-задачи, совершенствовать свои профессиональные и гибкие навыки, развивать свои компетенции по индивидуальному плану с помощью обратной связи от коллег и наставников, а главное – разработать с нуля и в конце стажировки представить топ-менеджерам Банка Уралсиб собственный проект. В случае успешной защиты проекта стажеры могут перейти в штат банка на постоянную позицию. При этом участники программы получают достойный уровень оплаты труда уже с самого начала стажировки, а с завершением каждого этапа ее размер возрастает.

«Проект выгоден как для банка, так как позволяет растить молодых специалистов «под себя», так и для стажёров, потому что они получают хорошие условия и поддержку наставников с самого старта карьерного пути», – отмечает старший вице-президент по банковским технологиям Банка Уралсиб Александр Тараторин.

Банк Уралсиб активно развивает проекты практик и стажировок для выпускников и студентов, которые помогают банку формировать команду перспективных молодых специалистов с высоким потенциалом по ключевым направлениям банковского бизнеса. Так, с 2022 года в банке действует программа практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение», которая объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса профессионального обучения и развития. Сегодня на платформе зарегистрировано 6 тысяч студентов, с проектом взаимодействуют 144 образовательных организации – от региональных до топовых федеральных вузов. За 2024 год практику в банке (очно и онлайн) прошли 870 человек, 65 студентов сразу же после окончания практики получили предложения о работе в Уралсибе и перешли на постоянные штатные позиции. Стажировку в банке прошли 69 студентов, из них 34 человека также перешли на постоянные позиции в штат Уралсиба.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»