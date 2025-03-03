Илья Пономарев из Удмуртии стал врио первого замгубернатора Белгородской области

Экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртии Илья Пономарев назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативное заседание областного правительства 3 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: belregion.ru Фото: belregion.ru

Напомним, господин Пономарев был назначен советником губернатора по экономическим вопросам в конце декабря 2024 года. Агентство инвестиционного развития Удмуртии он возглавил в феврале 2016 году. В конце лета того же года его пригласили в команду губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Господин Пономарев стал замгубернатора — председателя правительства Севастополя.

В 2019 году он покинул пост вице-губернатора. В подчинении господина Пономарева находились департаменты финансов, архитектуры и строительства, государственного строительного надзора и экспертизы, а также департамент охраны объектов культурного наследия.