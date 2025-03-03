Красноярец, убивший 17-летнюю школьницу в свинарнике, частично признал вину

Фигурант дела об убийстве 17-летней девушки в поселке Ушканка Красноярского края частично признал свою вину. Ему предъявлены обвинения в убийстве с особой жесткостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ч. 3 ст. 132 УК РФ) и краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Уголовное дело направлено в прокуратуру Красноярского края, сообщает СУ СКР региона.

Согласно версии следствия, 23 ноября прошлого года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить управляющему сельхозпредприятия АО «Андроновское», где работал скотником. Причиной стал личный конфликт между фигурантом дела и его руководителем.

Обвиняемый проник на территорию дома обидчика, где изначально хотел забить его скот. При входе в загон, считают правоохранители, преступник встретил 17-летнюю дочь управляющего, которую он решил убить вместо животных. Злоумышленник повалил жертву на землю и избил ее, после чего нанес черенком тяпки еще несколько ударов по голове. «Когда девушка потеряла сознание, фигурант дела совершил в отношении нее иные действия сексуального характера»,— говорится в сообщении.

Нападавший оставил потерпевшую в бессознательном состоянии в загоне со свиньями и скрылся, похитив телефон школьницы, который сжег у себя в печи. Как установили следователи, смерть девушки наступила в результате острой кровопотери. При обследовании ее тела были обнаружены множественные укусы животных.

Александра Стрелкова