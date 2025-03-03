За год мясо на Ставрополье подорожало на 12%

За прошлый год в Ставропольском крае средний чек на приобретение мясной продукции достиг 511 руб. А это ровно на 12% выше в сравнении с ценами 2023 года, сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рост цен наблюдался на протяжении всех последних 12 месяцев. В южных регионах страны, на фоне увеличения общего потребления продуктов в 2024 году специалисты фиксировали и увеличение спроса на мясо.

По оценке экспертов, одной из причин стал больший поток туристов из других регионов, главных потребителей общепита.

Николай Аксенов