Экс-начальника копейского МУПа задержали по подозрению в получении взятки

Следственным отделом по Копейску управления СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего бывшего начальника муниципального учреждения «Городская служба заказчика». Его обвиняют в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Бывшего чиновника заключили под стражу, сообщает пресс-служба госоргана. По данным источника «Ъ-Южный Урал», обвиняемым по уголовному делу является Тимур Яхин.

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По версии следствия, в апреле 2024 года директор учреждения получил от индивидуального предпринимателя, занимающегося строительством и ремонтом, 300 тыс. руб.

«Денежные средства предназначались за способствование в заключении контракта, в который закладывались бюджетные средства на проведение работ в сфере дорожной инфраструктуры и общее покровительство во время проведения контрольных проверок его исполнения», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За вознаграждение Тимур Яхин способствовал заключению муниципального контракта на понижение уровня воды в карьере бывшей шахты №45 и покровительствовал при проведении проверок выполненных работ.

Преступление выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД России при силовой поддержке управления Росгвардии по Челябинской области. Следователи провели обыски дома и на месте работы обвиняемого, собираются доказательства.

Виталина Ярховска