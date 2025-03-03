В Самаре задержаны сестры-москвички с партией наркотиков

Полицейскими пресекли деятельность двух жительниц Москвы, планирующих сбывать наркотики на территории Самары. Сестер, являющихся уроженками соседнего государства, задержали на улице Стара-Загора, сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у гражданок сверток с порошкообразным веществом и телефоны с фотографиями геолокаций тайников. Так же, в арендованной квартире на ул. Дыбенко оперуполномоченные выявили и конфисковали свертки с веществами, электронные весы, упаковочный материал.

Согласно результатам экспертизы, общая масса запрещенного к свободному обороту вещества синтетического происхождения составила около 100 граммов.

Сестры прибыли в Самару из Москвы ночью на такси и сразу начали раскладывать наркотики во дворах многоквартирных домов.

Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ, фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Алексеев