В Самаре задержаны сестры-москвички с партией наркотиков
Полицейскими пресекли деятельность двух жительниц Москвы, планирующих сбывать наркотики на территории Самары. Сестер, являющихся уроженками соседнего государства, задержали на улице Стара-Загора, сообщили в региональном Главке.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у гражданок сверток с порошкообразным веществом и телефоны с фотографиями геолокаций тайников. Так же, в арендованной квартире на ул. Дыбенко оперуполномоченные выявили и конфисковали свертки с веществами, электронные весы, упаковочный материал.
Согласно результатам экспертизы, общая масса запрещенного к свободному обороту вещества синтетического происхождения составила около 100 граммов.
Сестры прибыли в Самару из Москвы ночью на такси и сразу начали раскладывать наркотики во дворах многоквартирных домов.
Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ, фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.