Хищника, похожего на леопарда, заметили в горном поселке под Майкопом

Жители поселка Тульского Республики Адыгея заметили следы крупного хищника, похожего на леопарда. В социальных сетях они опубликовали видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен зверь. Кроме того, обнаружили обглоданные кости животного, предположительно собаки или лисы, пишет «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Местные жители поселка предполагают, что к ним из леса вышел переднеазиатский леопард. В Кавказском биосферном заповеднике сообщили, что территория, на которой было снято видео, не относится к их владениям.

Полученную информацию сотрудники заповедника передали специалистам ИПЭ РАН и Минприроды РФ. Они определят, что за хищник пришел в поселок.

Алина Зорина