В Башкирии появится госкомитет по научно-технологическому развитию

Глава Башкирии Радий Хабиров во время совещания в правительстве региона объявил об образовании госкомитета по научно-технологическому развитию.

«Мы связываем развитие экономики, развитие республики с более глубокой кооперацией с достижениями науки. Для этого нам нужен самостоятельный орган»,— объяснил решение глава республики. В числе прочих, отметил он, новое ведомство будет отвечать за взаимодействие с ректорами вузов.

Кто возглавит госкомитет, пока неизвестно. По словам Радия Хабирова, кандидатуры подобраны, о конкретных назначениях будет объявлено позже.

Идэль Гумеров