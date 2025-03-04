Чайная церемония Londri x Parure Atelier

Столичный ресторан Londri открывает весенний сезон новым проектом. С 1 марта в меню заведения появилась чайная церемония, придуманная совместно с дружественным соседом ювелирным домом Parure Atelier (бутик и ресторан находятся на соседних улицах в центре Москвы). Гости смогут отведать четыре сорта чая: «Рубиновый» с ароматом ментола, выпечки и темных ягод, сладкую фруктовую «Габу Бриллиант», высокогорный зеленый чай «Белый пион» с цветочным послевкусием и купаж Londri на основе красного чая, османтуса и вербены. Выбор титестера Lucky Group Анны Свищевой дополнит этажерка с десертами от кондитера Дарьи Шмаровой. Тут все самое вкусное: сконы с маслом и ягодным джемом, лимонный кекс, шу с малиной, мини-тарталетки с голубикой и печенье «Мадлен» с шоколадом. Приятный бонус: при заказе сета гостям подарят на память чайную ложку от ювелирного бренда. Чайная церемония стоимостью 1950 руб. доступна к заказу в течение всего дня.

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