Конкурсное производство в отношении «Челябметростроя» продлено на три месяца

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении АО «Челябметрострой» до 26 мая. Соответствующее определение было принято в конце прошлой недели. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.

АО «Челябметрострой», занимавшееся содержанием и обслуживанием недостроенного челябинского метро почти 20 лет, находится в процедуре банкротства с июня 2022 года. В феврале 2023-го суд открыл в отношении компании конкурсное производство. Сегодня в реестр требований кредиторов включены долги на сумму более 80 млн руб.

В сентябре прошлого года в дело о банкротстве «Челябметростроя» вступила прокуратура Челябинской области «с целью обеспечения защиты трудовых прав граждан». В декабре надзорное ведомство сообщило о том, что предприятие-банкрот погасило задолженность по заработной плате в общей сумме 8 млн руб. перед 24 работниками.