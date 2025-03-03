На Комсомольском проспекте приостановили работу еще одной пекарни «Хлебница»

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора внепланово выехали с проверкой в пекарню сети «Хлебница» на Комсомольском проспекте, 60. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, во время проверки в пекарне были обнаружены нарушения санитарных требований. Напомним, что в конце декабря острой кишечной инфекцией заболели пермяки, купившие еду в пекарнях этой сети.

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Обнаружилось, что при изготовлении кулинарных изделий в точке «Хлебницы» на Комсомольском проспекте, 60, не была обеспечена последовательность и поточность технологических процессов. Допускались встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Предприятие оказалось не обеспечено достаточным количеством оборудования для технологического процесса. Специалисты управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности в отношении структуры сети пекарен ООО «Витрина», работающего по адресу пекарни на Комсомольском проспекте, 60. Материалы дела для решения вопроса об административном приостановлении деятельности направили в Свердловский районный суд. Решением суда ООО «Витрина» признано виновным, деятельность пекарни приостановили на 30 суток.

Недавно краевой Роспотребнадзор выявил нарушение санитарного законодательства сразу в нескольких точках сети пекарен «Хлебница». По данным ведомства, с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В связи с этим была приостановлена деятельность нескольких точек сети. Сейчас ведомство проводит внеплановые проверки в региональных заведениях общепита.