Зарплатные ожидания на Ставрополье выросли на 10 тысяч рублей

Ставропольцы хотели бы в этом году получать на 10 тысяч рублей больше

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средние зарплатные ожидания соискателей работы на Ставрополье в 2025 году выросли на 10 тыс., руб. Такие данные собственной аналитик публикует портал HeadHunter.

Всего на 300 руб., больше хотели бы получать соискатели новой работы по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Если рассматривать отдельно по регионам СКФО, то больше всего размер ожидаемого дохода за год вырос в Ставропольском крае — с 50 до 60 тыс., руб.

На 3400 вырос размер ожидаемой зарплаты в Чечне (с 46,6 до 50 тыс., руб.).

«У кандидатов области “Добыча сырья” ожидания по зарплате выросли на 20 тыс. руб., (до 100 000 руб.), у соискателей из "Производства" (с 71 300 до 90 тыс. руб.), у представителей сферы "Безопасность" – на 17 300 руб., (до 67 300 руб.), у кандидатов в области “Страхование” – 15 тыс. руб. (до 64 тыс. руб.)»,— рассказали в сервисе по поиску работы и сотрудников.

Николай Аксенов