В Перми экспонат в виде приклеенной к стене моркови выкупили за 5 тыс. рублей

В галерее «Пермский период» инсталляция «Снеговик», созданная бывшим депутатом Госдумы Анатолием Саклаковым, продана на аукционе за 5 тыс. руб. Об этом сообщает «Новый компаньон». Экспонат представляет собой морковь, приклеенную скотчем к стене.

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По информации издания, ремонт в галерее обошелся в 260 тыс. руб. При этом в рамках благотворительного мероприятия было собрано 20 тыс. руб.

В январе «Ъ-Прикамье» сообщал, что галерея «Пермский период» объявила благотворительный аукцион с единственным лотом — инсталляцией «Снеговик». Арт-объект является оммажем произведению «Комедиант» Маурицио Каттелана, проданному в США за $6,2 млн. Предполагалось, что вырученные средства будут направлены на ремонтные работы помещений художественного учреждения.

Победитель торгов, предложивший наибольшую сумму, получит сам объект и годовой абонемент на посещение галереи «Пермский период».

Анатолий Саклаков был депутатом Пермской городской думы V созыва в 2011–2016 годах. С 2010 года господин Саклаков возглавляет группу компаний «Каскад», в которую входит и ООО «КаскадСтрой». Фирма занималась строительством ФОК «Победа» на ул. Обвинской, 9, открытие которого состоялось в 2015 году.