Альфа-банк вернул себе право на 3 млрд руб. неустойки от «Сити-молл инвеста»

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу АО «Альфа-банк», поданную в рамках дела о банкротстве новокузнецкого ООО «Сити-молл инвест», и включил в реестр кредиторской задолженности последнего неустойки перед банком на общую сумму 2,96 млрд руб., следует из судебного постановления. Таким образом, окружной арбитраж частично отменил постановление Седьмого апелляционного арбитражного суда в Томске от 27 ноября 2024 года, которым неустойка по требованиям Альфа-банка к должнику была сокращена до 0,75 млрд руб.

ООО «Сити-молл инвест» было признано банкротом в августе 2021 года по заявлению Альфа-банка. Главным активом должника выступает ТРК «Сити молл», построенный на ипотечный кредит Альфа-банка в декабре 2013 года и бывший у него в залоге. В сентябре прошлого года банк выкупил этот торговый центр на аукционе, но результаты торгов оспариваются.

Игорь Лавренков, Кемерово