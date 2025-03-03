обновлено 10:50
Бывший замдиректора порохового завода занял пост в администрации района Перми
И. о. первого замглавы Мотовилихинского района назначен Владимир Лысков, сообщили «Ъ-Прикамье» в мэрии. Он приступил к исполнению обязанностей сегодня.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Ранее господин Лысков работал замглавы администрации города Добрянки (до объединения в округ), был начальником управления благоустройства Пермского муниципального округа. В 2023 году трудился на посту замгендиректора по общим вопросам ФКП «Пермский пороховой завод».
Ранее сообщалось, что первый замглавы Мотовилихинского района Радик Назаров уволился с занимаемой должности по собственному желанию: он занял должность начальника управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа.