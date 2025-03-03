Бывший замдиректора порохового завода занял пост в администрации района Перми

И. о. первого замглавы Мотовилихинского района назначен Владимир Лысков, сообщили «Ъ-Прикамье» в мэрии. Он приступил к исполнению обязанностей сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее господин Лысков работал замглавы администрации города Добрянки (до объединения в округ), был начальником управления благоустройства Пермского муниципального округа. В 2023 году трудился на посту замгендиректора по общим вопросам ФКП «Пермский пороховой завод».

Ранее сообщалось, что первый замглавы Мотовилихинского района Радик Назаров уволился с занимаемой должности по собственному желанию: он занял должность начальника управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа.