Тренеру СКА подарили рецепт побед

Хоккеисты СКА проиграли четвертый матч подряд в чемпионате КХЛ, уступив минскому «Динамо» на его площадке 1:2. Роман Ротенберг, тренер армейцев, объяснил неудачу силой соперника и удалениями игроков СКА. И попросил у всех прощения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Динамо» Минск — СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч «Динамо» Минск — СКА

Фото: ХК СКА

У петербуржцев вернулся в ворота Егор Заврагин. Другой голкипер, Артемий Плешков, не смог играть, так как в него, как рассказал Ротенберг, въехал в предыдущей игре канадский игрок московского «Динамо» Макс Комтуа. К слову, бело-голубым из российской столицы армейцы проиграли дома 0:1, позорно завершив домашнюю серию матчей (еще были поражения от «Кунлуня Ред Стара» 4:6 и «Спартака» 2:7).

При этом армейская команда вышла в плей-офф в Западной конференции КХЛ: это произошло благодаря тому, что московское «Динамо» в следующем матче обыграло «Куньлунь» и китайская команда потеряла шансы настичь СКА в турнирной таблице. Так что одна из целей петербуржцев в сезоне достигнута.

Интересно, с какого места они попадут в плей-офф. Поражение в Минске не позволило армейцам подняться выше седьмого. Судьба матча была решена в самом его начале, когда игроки СКА заработали два удаления, а хозяева дважды этим воспользовались. Ротенберг сказал, что удалившиеся хоккеисты очень подвели команду. Но это и так понятно. Не всегда эти слова, которые произносит тренер СКА из сезона в сезон, находят отклик в сердцах игроков. Понять бы почему. Ведь все произошло за первые шесть минут. Еще усталость не должна была сказываться.

Во втором периоде Марат Хайруллин сумел сквитать одну шайбу броском из угла площадки. Но больше армейцы не забили. Хотя тренеры СКА снимали вратаря в конце матча, команда играла в большинстве. Надо отметить голкипера минского «Динамо» Василия Демченко: он «тащил» в этот вечер. В игре с московским «Динамо» петербуржцы вообще не забили. Так что выступление в Минске — прогресс, хоть и небольшой. Болельщики хотят большего. К тому же поражение, которое потерпел СКА, стало для него четвертым подряд в чемпионате КХЛ. Такие неудачные серии у армейцев в чемпионате уже были: проигрывали и четыре матча подряд, и пять. Как говорится, поражения должны закалять команду. Роман Ротенберг все время повторяет: вернемся, дескать, сильнее.

Сейчас он сказал, что игра в исполнении СКА была хорошая. Просто подвели удаления. И минское «Динамо» — сильная команда, одержала уже шестую победу подряд в чемпионате. Но все же тренер СКА попросил у всех прощения — по случаю церковного праздника, предваряющего Великий пост. Журналисты, работающие на матчах «Динамо» в Минске, не остались в долгу и подарили Ротенбергу будильник (обычно он дарит их сам, но сейчас началась ответная реакция). А еще книгу «Быть победителем», которую написал тренер Тим Гровер, воспитавший великих звезд американского баскетбола. Так что «коучу» СКА будет у кого поучиться. Хотя он и сам может всех поучить. Иначе пресс-конференции с участием Романа Ротенберга не были бы самыми длинными в КХЛ. И он не был бы признан самой медийной персоной российского спорта.

Следующий матч армейцы проведут в Москве против ЦСКА завтра. Надо успеть восстановиться и провести работу над ошибками, чтобы снова не быть проигравшими.

Кирилл Легков