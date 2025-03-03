В Орске выявили нарушения природоохранного законодательства, допущенные ресурсоснабжающей организацией

Орская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что организация, обеспечивающая население Орска теплоэнергией, эксплуатирует неучтенные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Также допущены нарушения при учете в области обращения с опасными отходами. Ненадлежащим образом реализуются мероприятия, предусмотренные производственным экологическим контролем. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В адрес директора предприятия внесено представление. На основании постановления прокурора 6 должностных лиц организации привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий), ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ (искажение экологической информации), ч.ч. 1, 7, 9 и 10 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления искажение экологической информации) с назначением административных наказаний в виде штрафов.

Руфия Кутляева