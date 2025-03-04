Фиктивные зарплаты перед крахом

В условиях экономической нестабильности компании нередко сталкиваются с риском банкротства. Судебная практика показывает, что наиболее частые требования, которые заявляют конкурсные управляющие в делах о банкротстве, – требование о признании заключённых должниками трудовых договоров или иных трудовых выплат сотрудникам недействительными сделками и применении последствий их недействительности. Эти споры зачастую приводят к финансовым потерям, репутационным рискам и даже субсидиарной ответственности. Разберем ключевые проблемы и рекомендации для бизнеса на основе анализа реальных кейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель практики: «Банкротство. Защита от субсидиарной ответственности», управляющий партнер ЮК "Шумская и партнеры" Анна Шумская

Фото: из личного архива Анны Шумской Руководитель практики: «Банкротство. Защита от субсидиарной ответственности», управляющий партнер ЮК "Шумская и партнеры" Анна Шумская

Фото: из личного архива Анны Шумской

Основные проблемы в судебной практике

Согласно статье 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», сделки должника, совершенные с целью причинения вреда кредиторам, могут быть признаны недействительными. В контексте трудовых отношений это касается:

Необоснованных трудовых договоров, заключенных в преддверии банкротства;

Завышенных зарплат и премий, не соответствующих реальному вкладу сотрудников;

Выплат родственникам или аффилированным лицам;

Компенсаций при увольнении (золотых парашютов), размер которых явно превышает разумные рыночные стандарты.

Суды обращают внимание на равноценность встречного исполнения: если работник фактически не выполнял свои трудовые обязанности или его вклад был несоизмерим с суммами осуществленных выплат, такие сделки признаются недействительными, и все выплаченные суммы взыскиваются с получивших их лиц в конкурсную массу компании Должника.

Примеры из судебной практики

Фиктивные трудовые договоры В обоснование позиции о фиктивности трудовых договоров управляющие часто ссылаются на обстоятельства, о том, что: сотрудников нанимали в период когда деятельность компании уже не велась; трудовые договоры заключались на дистанционную работу по совместительству; должник не платил зарплатные налоги; работники не имели профильного образования соответствующее занимаемой им должности. И так далее. Так в деле №А75-7177/2019 арбитражный суд признал недействительными договоры с 12 сотрудниками, принятыми в процедуре наблюдения. Должник прекратил деятельность, но продолжал выплачивать зарплаты. Суд указал на отсутствие хозяйственной и экономической целесообразности в найме и завышенные оклады, которые в 3–4 раза превышали размер прежних ставок. Вывод для бизнеса: Прием новых сотрудников в период или в преддверии банкротства должен быть экономически обоснован. Завышенные оклады При оспаривании размера заработной платы суды устанавливают равноценность встречного исполнения со стороны работника в виде его трудового вклада в деятельность должника. Размер сравнивают как с ранее выплачиваемой зарплатой, так и с зарплатой других работников с аналогичных профессий на соответствующей территории/регионе. Наличие существенного превышения является основанием для признания судами таких договоров недействительными в части. В таком случае с сотрудников-ответчиков в конкурсную массу компании Должника взыскиваются полученные ими суммы в виде неправомерно начисленной и выплаченной заработной платы. Так в деле №А27-7854/2019 оклад директора накануне банкротства был увеличен с 25000 до 150000 руб. Суд снизил выплаты до 30000 руб., сославшись на отсутствие каких-то принципиальных улучшений в работе компании, аффилированность директора и тот факт, что оспариваемый договор был заключён после введения наблюдения. Аналогичное решение вынесено в отношении юрисконсульта с зарплатой 209000 руб. в деле №А75-7295/2018. Вывод: Размер оплаты труда должен соответствовать рыночным стандартам в регионе работы (в Новосибирске не может быть московских цен) и финансовому состоянию компании. Премии без оснований В делах об оспаривании выплаченных премий суды устанавливают основания для выплаты премии, которые могут заключаться в каких-то необычных и выдающихся достижениях сотрудника, значительно превышающих его стандартные должностные обязанности. В деле №А40-58845/2018 суд отменил премию в 4,7 млн руб., выплаченную коммерческому директору, потому что ответчик не смог представить доказательств выполнения экстраординарных задач за отчетный период. Вывод: Премирование допустимо только при документальном подтверждении неких выдающихся достижений. Компенсации при увольнении (золотые парашюты) В деле №А65-30905/2018 при увольнении директор получил компенсацию в 12-кратном размере зарплаты. Суд аннулировал выплату, так как она не была предусмотрена локальными нормативными актами общества и была совершена накануне банкротства. Вывод: Компенсации должны соответствовать внутренним регламентам и экономической логике.

Распределение бремени доказывания

Важно помнить, что в спорах о трудовых выплатах суды по-разному подходят к доказательствам:

Управляющий должен доказать отсутствие встречного исполнения (например, отсутствие документов о работе сотрудника или о том, что он не обладал образованием, к примеру).

Работник же обязан подтвердить фактическое выполнение должностных обязанностей (любые письменные доказательства фиксации трудового процесса, докладные, табели учета).

Пример: В деле А57-20926/2019 сотрудники не смогли представить доказательств своей деятельности, что привело к полному взысканию выплат в пользу компании банкрота.

Рекомендации для бизнеса

Чтобы минимизировать риски оспаривания выплат, компании следует:

Документировать трудовые отношения: Четко прописывать обязанности в договорах; Вести табели учета рабочего времени; Сохранять выдаваемые поручения и отчеты о выполненных задачах. Обосновывать размер выплат: Проводить аудит зарплат на соответствие рынку; Утверждать положение о премировании с четкими критериями. Избегать конфликта интересов: Не заключать договоры с аффилированными лицами в период кризиса; Отказаться от выплат родственникам руководства. Учитывать финансовое состояние: Приостановить повышение окладов при признаках банкротства, либо готовить обоснование экономической целесообразности найма дорогого специалиста; Согласовывать крупные выплаты с собранием кредиторов.

Заключение

Текущая судебная практика демонстрирует, что в условиях банкротства любая трудовая выплата может стать мишенью для оспаривания. Ключевое значение имеет доказательная база и стратегия защиты: если компания не может подтвердить экономическую целесообразность выплат, суд встанет на сторону кредиторов. Бизнесу необходимо действовать на опережение: внедрять прозрачные системы оплаты труда, избегать сделок с заинтересованными лицами и регулярно проводить аудит заключенных обязательств, тем более в предбанкротный период, чтобы посмотреть на свой бизнес глазами внешнего наблюдателя. Эти меры не только снизят юридические риски, но и укрепят доверие партнеров и сотрудников в сложный период.

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Управляющий партнер ЮК "Шумская и партнеры"