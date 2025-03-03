В Перми задержан мужчина по подозрению в истязании пасынка

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1993 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Как сообщается в пресс-релизе управления, с марта прошлого года по 1 марта 2025 года подозреваемый причинял физические и психические страдания своему девятилетнему пасынку. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

«Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрошен несовершеннолетний потерпевший и свидетели произошедшего. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщает следственное управление.