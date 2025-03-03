«Сочи» проиграл ярославскому «Локомотиву»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду в рамках 59-го тура КХЛ со счетом 2:4 уступил ярославскому клубу «Локомотив». Если «Сочи» потерял шансы на попадание в зону плей-офф, то «Локомотив» продолжает единолично лидировать турнирной таблице Западной Конференции. В этом сезоне сочинцы уже три раза встречались с ярославцами. Встречи проходили в упорной борьбе, но все они закончились победой железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Уже на первой минуте встречи гости открыли счет, когда Александр Радулов отправил шайбу в ворота Александра Тулинова. «Локомотив» продолжил наступление и спустя три минуты забил во второй раз после точного броска Егора Сурина. Всего в первом периоде «леопарды» нанесли пять бросков в створ и, как оказалось, этого было недостаточно.

Второй период также проходил под контролем «Локомотива». Гости воспользовались ошибкой хозяев и забили третий гол в этом противостоянии. Артур Каюмов записал эту шайбу на свой счет. Сочинские хоккеисты отыгрались меньше, чем через минуту, когда Андрей Никонов убежал в контратаку и сократил отставание в счете. В конце второго отрезка Василий Мачулин получил пятиминутное удаление и оставил команду в меньшинстве. «Локомотив» воспользовался численным преимуществам и за несколько секунд до конца забил четвертую шайбу. Отличился словацкий форвард Рихард Паник.

Начало третьего периода также осталось за ярославцами, но увеличить преимущество им не удалось. На 48-й минуте Амир Гараев забил второй гол для «леопардов». В оставшееся время команды имели шансы для взятия ворот, но счет на табло не изменился. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:4.

После 59 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре «леопарды» встретятся 4 марта на своем льду с представителем Восточной Конференции «Авангардом».

Евгений Леонтьев