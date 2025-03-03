В Екатеринбурге простятся с общественником Константином Мочаловым

Из-за пневмонии в Екатеринбурге скончался глава организации «Вело-Город», руководитель рабочей группы по развитию транспорта в Свердловской области Константин Мочалов, сообщил портал Е1. Он умер в больнице 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Константин Мочалов родился в 1979 году. Он был активным общественным деятелем на Урале, популяризатором спорта, помимо прочего, входил в Общество по защите прав потребителей. Ранее он работал с Министерством спорта Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге простились с владельцем музыкального магазина Moroz Music Сергеем Морозом, который он возглавлял с 2011 года — он погиб 21 февраля, выпав из окна.

Ирина Пичурина