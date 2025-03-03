В селе Зубово установят стелу за 5 млн рублей

Администрация Зубовского сельсовета по итогам запроса котировок 11 марта выберет подрядчика благоустройство стелы по Центральной улице села Зубово, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 4,5 млн руб., он будет оплачен из бюджета сельсовета.

По условиям контракта, подрядчик должен с 1 марта по 31 июля установить стелу с надписью: «Зубово», парковые и фасадные светильники, уложить брусчатку, бортовые камни.

Гарантия на выполненные работы — пять лет.

Майя Иванова