В электротранспорте Ульяновска могут повысить стоимость проезда

Власти Ульяновска рассматривают возможность увеличения стоимости проезда в трамваях и троллейбусах. Об этом заявил в понедельник градоначальник Александр Болдакин на заседании штаба по развитию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Ульяновска отметил, что трамваи и троллейбусы играют ключевую роль в системе пассажирских перевозок. Более половины горожан пользуются именно электротранспортом, поэтому делается акцент на его развитие.

В 2025 году «Ульяновскэлектротранс» собирается капитально отремонтировать трамвайные пути на нескольких улицах города, в том числе на ул. Железной Дивизии и ул. Пушкарева.