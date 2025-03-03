В электротранспорте Ульяновска могут повысить стоимость проезда
Власти Ульяновска рассматривают возможность увеличения стоимости проезда в трамваях и троллейбусах. Об этом заявил в понедельник градоначальник Александр Болдакин на заседании штаба по развитию города.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Глава Ульяновска отметил, что трамваи и троллейбусы играют ключевую роль в системе пассажирских перевозок. Более половины горожан пользуются именно электротранспортом, поэтому делается акцент на его развитие.
В 2025 году «Ульяновскэлектротранс» собирается капитально отремонтировать трамвайные пути на нескольких улицах города, в том числе на ул. Железной Дивизии и ул. Пушкарева.