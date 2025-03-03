В Саратове в отдел полиции доставили пятерых участников драки на Московской

В Саратове полицейские задержали и доставили в территориальный отдел пятерых местных жителей, принимавших участие в драке на ул. Московская. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Полицию проинформировали о драке рядом с баром на ул. Московская примерно в 03:45 1 марта. Выяснилось, что там произошел словесный конфликт на бытовой почве между несколькими мужчинами, который перерос в потасовку.

Задержанными участниками драки оказались саратовцы в возрасте 19, 23, 24, 29 и 30 лет. В отношении них составлены протоколы за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Указанные лица находятся в камере административно задержанных. Суду предстоит принять решение на основе полученных материалов проверки.

Павел Фролов