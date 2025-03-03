«Нерадивый ученик нагрубил директору школы»

Великобритания и Франция подготовят собственный мирный план по Украине. Впоследствии документ представят США. Ранее британский премьер-министр Кир Стармер провел переговоры с Владимиром Зеленским. По итогам встречи он заверил, что Лондон продолжит помогать Киеву. Между тем Белый дом заявил, что после случившегося накануне скандала в Овальном кабинете, Вашингтон приостанавливает всякие контакты с нынешним украинским лидером. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что стороны в итоге помирятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Цивилизованный мир постепенно оправляется от шока и пытается разобраться в том, что все-таки случилось. СМИ и другие информационные ресурсы разбирают поминутно, безусловно, историческую встречу в Белом доме, включая мимику участников. Уже появились смешные и не очень пародии. Скорее всего, подобное будет увековечено в сувенирной и другой продукции. Что же дальше? Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что администрация президента провела совещание по результатам, назовем это происшествием, и приняла решение прекратить всякие переговоры с Владимиром Зеленским. В итоге пришлось его выставить за дверь. Интеллигентно попросить выйти. Можно понять, что от него ждут публичных извинений с демонстрацией исправления и дальнейшего уважения «Старшему».

Нерадивый ученик нагрубил умудренному опытом директору школы, который хотел ему помочь, поддержать, а он, вместо того чтобы проникнуться сказанным и осознать свои ошибки, вздумал спорить. И одет, ко всему прочему, был неопрятно. Так можно все это интерпретировать. При этом один из главных героев действа, вице-президент Джей Ди Вэнс, отправился в Вермонт кататься на лыжах, получив от президента Трампа полную поддержку. Там против него попытались протестовать, но нельзя сказать, что в массовом порядке. Судя по всему, он чрезвычайно доволен собой.

Президент Украины между тем прибыл в Лондон. Старый Свет, вернее, либеральная его часть без Словакии и Венгрии, объявил о полной поддержке своего союзника столько, сколько нужно. Однако Зеленскому настойчиво советуют все-таки помириться с Дональдом Трампом, ибо без США полноценной поддержки не получится. И вот здесь следует обратить внимание на слова Джорджи Мелони, которая потребовала срочно собрать саммит США—ЕС, дабы прекратить все эти распри. У премьер-министра Италии появился большой шанс стать новым европейским лидером, особенно учитывая благосклонное отношение к ней Дональда Трампа и правую ориентацию — умеренный отход от левых идей. Кажется, что у нее большое будущее, если сумеет, конечно, использовать ситуацию в свою пользу.

Дальнейшая схема ясна: собирается форум, лидеры мирятся, а потом приглашают Зеленского, и он в той или иной степени раскаивается и получает прощение. По идее, Трампу это тоже должно быть выгодно. Электорату можно объяснить, мол, Европа капитулировала и готова присягнуть ему, Дональду Трампу, вместе с двоечником Зеленским. Либо второй вариант — начать жесткое противостояние, но тогда в Европе может произойти раскол, что также совершенно некстати.

Между тем Турция тоже решила воспользоваться шансом и вернуть себе роль главного посредника между Россией и Украиной, пока сильные мира сего находятся в полном раздрае. И еще следует обратить внимание на послание Украине от аятоллы Али Хаменеи на украинском языке, мол, вот чем кончается дружба с Америкой. Не дружите с ними, они обманут. Каждый пытается сыграть свою партию.

А что же Россия? Москва явно выжидает, поддерживая Трампа и посылая громы и молнии в адрес Зеленского. В общем и целом, если согласие в ближайшее время не будет найдено, вероятность большого мирового кризиса нарастает. Одновременно стоит признать, что нынешняя система международных отношений больше не работает. Нужно строить все заново, включая совершенно бесполезную организацию ООН, задача которой в такой тревожным момент всех мирить. Однако ничего такого, как мы видим, не происходит.

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Дмитрий Дризе